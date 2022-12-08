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18:10, 8 декабря 2022Ценности

В России открылись магазины пришедшего на смену Lush бренда косметики

В России открылись магазины пришедшего на смену Lush бренда косметики Oomph

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России открылись магазины местного бренда косметики Oomph, который пришел на смену покинувшей отечественный рынок британской компании Lush. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что все торговые точки марки приступили к работе в четверг, 8 декабря. В том числе начал функционировать флагманский магазин на Тверской улице в Москве, в котором ранее располагался Lush. По словам одного из сотрудников компании, продукция бренда Oomph производится в подмосковном городе Домодедово.

Также известно, что указанную марку запустил бывший локальный партнер компании Lush в России Дмитрий Азаров.

В ноябре сообщалось, что новая марка косметики Oomph будет специализироваться на товарах ручной работы и первоначально под ней будет производиться около 100 наименований продуктов, включая мыло, свечи и гели для душа. При этом Азаров заявлял, что в то же время будет ориентироваться на бывших партнеров и их принципы честной торговли.

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Алина Гостева
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