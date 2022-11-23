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09:39, 23 ноября 2022Ценности

На месте Lush в России откроются новые магазины косметики

РБК: бывший партнер бренда Lush в России откроет на его месте новые магазины косметики

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Бывший локальный партнер британской компании Lush в России Дмитрий Азаров откроет на ее месте новые магазины косметики. Соответствующую информацию приводит РБК.

Как рассказал изданию предприниматель, торговые точки под брендом Oomph приступят к работе в начале декабря 2022 года на семи площадках в Москве. При этом в бывшем флагманском магазине Lush на Тверской улице также появится кафе.

Отмечается, что новая марка будет специализироваться на товарах ручной работы и первоначально под ней будет производиться около 100 наименований продуктов, включая мыло, свечи и гели для душа. «В Lush, при всей любви к бренду, мы были ограничены общей мировой стратегией. В своем производстве мы планируем, к примеру, разработать специальную линейку для бани», — заявил Азаров, добавив, что в то же время будет ориентироваться на бывших партнеров и их принципы честной торговли.

В июле стало известно, что владелец российского бизнеса британской косметической сети Lush намерен закрыть все оставшиеся магазины в России.

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Алина Гостева
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