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Стало известно о планах Lush закрыть все магазины в России

«Коммерсантъ»: сеть Lush закроет все оставшиеся магазины в России

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Владелец российского бизнеса британской косметической сети Lush намерен закрыть все оставшиеся магазины в России. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Как рассказали изданию консультанты рынка торговой недвижимости, сеть планирует на время сохранить интернет-магазин для распродажи складских запасов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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Марина Совина
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