Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:04, 8 декабря 2022Экономика

Россияне пожаловались на стресс из-за финансов на Новый год

Опрос: финансовые проблемы оказались главной причиной стресса в Новый год

Фото: Shutterstock

Финансовые проблемы — главная причина для стресса у россиян в период новогодних праздников, следует из совместного исследования страхового дома ВСК и финансового маркетплейса «Сравни». Онлайн-опрос проводился в декабре 2022 года, выборка составила 1200 человек. Результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Соответствующее обоснование привели 56 процентов респондентов. Еще 20 процентов опрошенных оказались озабочены большим количеством дел, по 17 процентов пожаловались, что испытывают стресс из-за подготовки в последний момент и неприятной встречи с родственниками.

Назвали россияне и свои траты на устранение последствий праздников: чаще всего на это уходит до 5 тысяч рублей. Такой ответ дали 64 процента опрошенных. 16 процентов незапланированно потратили от 5 до 10 тысяч, у 8 уходило от 10 до 50. 12 процентов указало, что потеряло из-за непредвиденных ситуаций больше 50 тысяч рублей.

Российские компании, в свою очередь, в Новый год стали отказываться от корпоративов — такой ответ дало почти 70 процентов участников ноябрьского исследования. При том каждая десятая компания, которая собирается проводить мероприятие, готова потратить на одного человека менее одной тысячи рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили слова Путина о получении новых территорий в ходе СВО
Москвич захотел показать детям опыт с огнем и отправил в реанимацию жену
Лимузин министра обороны СССР выставили на продажу в Подмосковье
В Совфеде объяснили отсутствие президентского указа об окончании мобилизации
Боец ВСУ предложил критикам русского языка на Украине «меньше болтать»
Российская стилистка назвала обнажающую тело одежду трендом 2023 года
Китай начал покупать российскую нефть с максимальными скидками
Россияне пожаловались на стресс из-за финансов на Новый год
В России запретили суррогатное материнство для иностранцев
Представлен проект ускорения космических кораблей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.