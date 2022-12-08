Россияне пожаловались на стресс из-за финансов на Новый год

Опрос: финансовые проблемы оказались главной причиной стресса в Новый год

Финансовые проблемы — главная причина для стресса у россиян в период новогодних праздников, следует из совместного исследования страхового дома ВСК и финансового маркетплейса «Сравни». Онлайн-опрос проводился в декабре 2022 года, выборка составила 1200 человек. Результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Соответствующее обоснование привели 56 процентов респондентов. Еще 20 процентов опрошенных оказались озабочены большим количеством дел, по 17 процентов пожаловались, что испытывают стресс из-за подготовки в последний момент и неприятной встречи с родственниками.

Назвали россияне и свои траты на устранение последствий праздников: чаще всего на это уходит до 5 тысяч рублей. Такой ответ дали 64 процента опрошенных. 16 процентов незапланированно потратили от 5 до 10 тысяч, у 8 уходило от 10 до 50. 12 процентов указало, что потеряло из-за непредвиденных ситуаций больше 50 тысяч рублей.

Российские компании, в свою очередь, в Новый год стали отказываться от корпоративов — такой ответ дало почти 70 процентов участников ноябрьского исследования. При том каждая десятая компания, которая собирается проводить мероприятие, готова потратить на одного человека менее одной тысячи рублей.

