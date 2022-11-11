Российские компании раскрыли планы на новогодние корпоративы

«Актион Кадры и HR»: 68 процентов компаний в РФ отказались от новогоднего корпоратива

Больше половины российских компаний отказались от проведения новогоднего корпоратива в 2022 году. При этом, каждая десятая компания, которая собирается проводить мероприятие, готова потратить на одного человека менее одной тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Актион Кадры и HR», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Новогодний корпоратив не собираются проводить в этом году 68 процентов опрошенных компаний. В каждой пятой компании (21 процент) считают нужным приободрить людей, поэтому мероприятие все же проведут. В каждой десятой (9 процентов) сообщили, что корпоратив организовывали даже в пандемию.

Причины отказа и перераспределение бюджета

Согласно опросам, 50 процентов признались, что отмечать Новый год не хочется из-за отсутствия настроения, 15 процентов заявили, что не обладают нужным бюджетом, 3 процента ссылаются на все еще неподходящую эпидемиологическую обстановку.

На вопрос о том, куда будут перераспределены деньги, которые планировалось потратить на корпоратив, 46 процентов ответили, что не закладывали в бюджет эти траты. В каждой пятой компании (19 процентов) сказали, что купят подарки детям сотрудников, 13 процентов — распределят на внутрикорпоративные задачи, 7 процентов — отдадут средства на благотворительность, 8 — выплатят сотрудникам тринадцатую заработную плату, 5 процентов — переложат статью на другие HR-расходы, 2 процента — отложат на корпоратив в следующем году.

Самые популярные форматы

Те, кто все-таки от праздника не отказываются, выбирают разные форматы проведения корпоратива, говорят данные исследования. В трети компаний (33 процента) собираются вместе с коллегами пойти в бар или ресторан за счет компании. Сделают то же самое, но уже потратят на это личные средства 27 процентов. Каждый четвертый респондент (24 процента) рассказал, что их корпоратив пройдет в специально арендованном помещении с фуршетом и развлекательной шоу-программой. Еще 9 процентов отдает предпочтение бизнес-играм и фуршету с выступлением руководства. Проводить корпоратив в онлайн-формате будут лишь 2 процента опрошенных.

Изменение расходов на корпоратив в 2022 году

Рост затрат на проведение корпоратива отмечают 59 процентов опрошенных из числа тех, кто собирается отмечать корпоратив. По мнению большинства респондентов (91 процент), увеличение расходов связано с инфляцией. Среди других причин называют дополнительные траты на шоу-программу, приглашенную звезду, аренду помещения. Затраты на корпоратив никак не изменились у 31 процента. Оставшиеся 10 процентов смогли сократить бюджет за счет уменьшения штата сотрудников, отказа дорогих площадок и артистов, экономии на фуршете.

Траты на человека и дополнительные бонусы

На одного человека при проведении корпоратива готовы потратить до 1 тысячи рублей 10 процентов опрошенных компаний, от 1 до 2 тысяч рублей — 17 процентов опрошенных, от 2 до 3 тысяч рублей — 29 процентов, от 3 до 5 тысяч рублей — 25 процентов, от 5 до 10 тысяч рублей — 12 процентов, от 10 тысяч и выше — 7 процентов.

Более половины опрошенных (62 процента) ответили, что их корпоратив рассчитан на количество до 50 человек, в составе от 50 до 100 человек будут отмечать корпоратив 26 процентов, у 11 процентов на корпоративе будут присутствовать от 100 до 500 человек, и 1 процент планирует собрать больше 1000 человек.

Помимо корпоратива в некоторых компаниях сотрудникам будут выдавать премию (35 процентов опрошенных), раздадут новогодние подарки (56 процентов), добавят дополнительный выходной (7 процентов), устроят новогоднюю елку для детей (15 процентов).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить отказ от новогодних корпоративов и концертов в 2023 году. С такой же инициативой к трудовым коллективам и чиновникам Пензенской области обратился губернатор региона Олег Мельниченко. Также стало известно, что в России на 25-30 процентов упал спрос на организацию выступлений звездных артистов на новогодних корпоративах.