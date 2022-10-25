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11:38, 25 октября 2022Россия

Российский губернатор призвал отказаться от новогодних корпоративов

Пензенский губернатор Мельниченко призвал отказаться от новогодних корпоративов

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Трудовым коллективам и чиновникам Пензенской области стоит отказаться от новогодних корпоративов. Об этом заявил губернатор российского региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

«Что касается корпоративов, от этих мероприятий призываю отказаться. Новый год — это семейный праздник, который принято проводить в кругу самых близких людей», — сказал глава региона.

Он призвал разделять публичные мероприятия для детей и взрослых. Мельниченко отметил, что в 1941 году не отменялись новогодние елки для детей, подчеркнув, что «детей лишать праздника нельзя».

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В Калуге, в свою очередь, власти сообщили, что не будут тратить бюджетные деньги на новогодние празднества — их отправят на поддержку мобилизованных.

Ранее в ряде российских регионов отменяли празднование Дня города из-за спецоперации на Украине. В частности, власти Новосибирской области решили отказаться от праздничного салюта, под Калининградом было принято решение отменить празднование Дня города из-за «напряженной ситуации» в зоне СВО. Об аналогичных решениях объявили ростовский и воронежский губернаторы.

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Анастасия Шейкина
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