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В городе России откажутся от новогодних праздненств для поддержки мобилизованных

В Калуге откажутся от новогодних праздненств и направят деньги на поддержку мобилизованных

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В Калуге власти не будут тратить бюджетные деньги на новогодние праздненства — их отправят на поддержку мобилизованных. Об этом сообщил городской голова Дмитрий Денисов в своем Telegram-канале.

«Принял решение не тратить средства муниципального бюджета на новогоднее украшение города. Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан», — написал Денисов.

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По его словам, мобилизованные должны быть экипированы выше стандартного обеспечения. В городе также работают с местным бизнесом, который готов поддержать призванных мужчин.

Ранее в ряде российских регионов отменяли празднования Дня города из-за спецоперации на Украине. В частности, власти Новосибирской области решили отказаться от праздничного салюта, под Калининградом было принято решение отменить празднование Дня города из-за «напряженной ситуации» в зоне СВО. Об аналогичных решениях объявили ростовский и воронежский губернаторы.

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Анастасия Шейкина
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