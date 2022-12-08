Россиян предупредили об опасности новогодних гирлянд

Эксперт по безопасности Старостин призвал оградить питомцев от контакта с гирляндами

Исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности Александр Старостин призвал россиян оградить домашних питомцев от потенциального контакта с гирляндой во избежание пожароопасных ситуаций. В разговоре с «Лентой.ру» он предупредил об опасности новогодних украшений, а также перечислил другие правила их безопасного использования.

Куда нельзя вешать гирлянды?

Эксперт поделился главными правилами, которые необходимо учесть при выборе места для электрогирлянды.

«Нужно помнить, что не должно быть контактов с нагревательными приборами или с поверхностями, имеющими повышенную температуру. Не должно быть контактов с легковоспламеняемыми материалами: не нужно устраивать прямого контакта с ватой, бумажной мишурой и так далее», — сообщил он.

Если изделие предусмотрено для использования внутри сухих помещений, не должно быть никакого контакта с влажной средой, отметил Старостин.

«Соответственно, если есть растения на окнах, которые вы поливаете, и есть риск случайного пролития — рядом не должно быть гирлянд. Также нужно оградить домашних питомцев от потенциального контакта с гирляндой во избежание создания пожароопасной ситуации. Потому что кошки и мелкие породы собак любят их грызть», — добавил специалист.

Очень нехорошее сочетание — это когда гирлянды вешают на окна в сочетании со шторами и занавесками Александр Старостин эксперт по безопасности

Еще одно важное правило — отсутствие риска случайно зацепиться за гирлянду, особенно если она находится в рабочем состоянии, рассказал он.

«Также при использовании нескольких изделий необходимо понимать электрическую нагрузку на бытовую электросеть. Гирлянда должна быть либо напрямую в розетку [включена], либо при использовании удлинителя. Он должен быть также сертифицирован. Не должно быть перегрузки электрической сети», — подсказал эксперт.

Разные типа электрогирлянд

Старостин сообщил, что при покупке электрогирлянды нужно четко определить, для какого использования она предусмотрена.

Большинство электрогирлянд предназначены только для использования внутри сухих помещений, соответственно, их нельзя использовать на открытом воздухе Александр Старостин эксперт по безопасности

«Гирлянды, которые предназначены в том числе для использования на открытом воздухе, имеют гораздо более высокую степень защиты, и их также можно использовать в закрытых помещениях. То есть они более универсальны и более безопасны. При монтаже данных изделий следует прежде всего прочитать инструкцию, которая должна прилагаться и быть на русском языке. Это даст основания полагать, что товар прошел сертификацию», — отметил эксперт.

Еще одним важным правилом специалист назвал подбор производителя. «Это не должны быть кустарные изделия от неизвестных производителей, а должны быть сертифицированные электроприборы. Желательно избегать гирлянд, сделанных на основе ламп накаливания, есть гораздо более современные решения, которые будут безопаснее. Но еще раз повторю: многое зависит от производителя, от правильности производства самой гирлянды», — заключил он.

Ранее эколог Аида Леванова рассказала, что практически ни один из видов новогодних украшений нельзя сдать на переработку, исключение составляют лишь электрические гирлянды, при этом только светодиодные.