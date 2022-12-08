Герой обложки Nirvana снова обжалует отказ суда в компенсации

Герой обложки Nirvana обжалует отказ суда в компенсации морального ущерба за голое фото

31-летний художник из Лос-Анджелеса Спенсер Элден, чье детское обнаженное фото размещено на обложке альбома Nevermind рок-группы Nirvana, снова подал апелляцию на решение суда отказать ему в компенсации за причиненный моральный ущерб. Об этом сообщает Independent.

Всего американец подал три иска к группе Nirvana, все были отклонены судом. После того, как дело было закрыто, судья заявил, что Элден больше не сможет подать заявление в органы. Художник решил обжаловать решение.

Отмечается, что в новом обращении Спенсера содержится отсылка к «закону Маши» (Masha’s Law), который позволяет жертвам детской порнографии добиваться справедливости и компенсации во взрослом возрасте. Свои претензии американец предъявил к бывшим участникам группы Кристу Новоселичу, Дэйву Гролу, Чэду Ченнингу, арт-директору Роберту Фишеру, фотографу Кирку Уэддлу, наследникам вокалиста Курта Кобейна, а также нескольким звукозаписывающим компаниям, участвовавшим в создании и распространении альбома.

Свой первый иск за моральный ущерб Элден подал в суд в 2021 году. На обложке Nevermind четырехмесячный американец запечатлен в обнаженном виде, плывущим под водой к долларовой купюре на рыболовном крючке. Художник утверждал, что в результате причиненной психологической травмы ему приходилось обращаться за помощью к врачам. Однако судья отметил, что Элден слишком долго ждал, прежде чем начать разбирательство. При этом название альбома выбито на груди героя обложки, а в 2016 году он воссоздал фотографию.

В сентябре 2022 года Nirvana выиграла дело против Спенсера. Через несколько дней после этого художник подал апелляцию на решение суда.

