Журналисты New York Times впервые за 40 лет начали забастовку

Журналисты американской газеты New York Times начали однодневную забастовку

Журналисты американской газеты New York Times начали однодневную забастовку впервые за 40 лет. Об этом сообщается на сайте издания.

Репортеры и редакторы New York Times начали забастовку из-за затянувшихся переговоров между их профсоюзом и компанией. Отмечается, что контракт между сторонами истек в марте 2021 года, однако работникам и работодателю не удалось прийти к соглашению по зарплатам, медицинскому обслуживанию и другим вопросам.

Забастовка продлится стуки, в ней примут участие более 1,1 тысячи сотрудников газеты. «Предложение по заработной плате по-прежнему не соответствует экономическому моменту, сильно отставая как от инфляции, так и от средних темпов роста заработной платы в США», — указано в заявлении профсоюза, которое цитирует издание. По данным американских СМИ, это первая подобная забастовка сотрудников газеты более чем за 40 лет.

Ранее 24-часовую забастовку объявляли греческие журналисты. Как и другие профсоюзы, представители СМИ требовали для всех греческих трудящихся следующих прав: стабильной пятидневной 40-часовой рабочей недели, увеличения обязательного времени отдыха и повышения оплаты сверхурочной работы, усиления защиты сотрудников от увольнения.