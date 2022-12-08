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16:20, 8 декабря 2022Интернет и СМИ

Журналисты New York Times впервые за 40 лет начали забастовку

Журналисты американской газеты New York Times начали однодневную забастовку

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Журналисты американской газеты New York Times начали однодневную забастовку впервые за 40 лет. Об этом сообщается на сайте издания.

Репортеры и редакторы New York Times начали забастовку из-за затянувшихся переговоров между их профсоюзом и компанией. Отмечается, что контракт между сторонами истек в марте 2021 года, однако работникам и работодателю не удалось прийти к соглашению по зарплатам, медицинскому обслуживанию и другим вопросам.

Забастовка продлится стуки, в ней примут участие более 1,1 тысячи сотрудников газеты. «Предложение по заработной плате по-прежнему не соответствует экономическому моменту, сильно отставая как от инфляции, так и от средних темпов роста заработной платы в США», — указано в заявлении профсоюза, которое цитирует издание. По данным американских СМИ, это первая подобная забастовка сотрудников газеты более чем за 40 лет.

Ранее 24-часовую забастовку объявляли греческие журналисты. Как и другие профсоюзы, представители СМИ требовали для всех греческих трудящихся следующих прав: стабильной пятидневной 40-часовой рабочей недели, увеличения обязательного времени отдыха и повышения оплаты сверхурочной работы, усиления защиты сотрудников от увольнения.

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Олег Давыдов
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