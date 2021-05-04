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Греческие журналисты объявили 24-часовую забастовку

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Участники забастовки (архивное фото, 2020 год)
Участники забастовки (архивное фото, 2020 год)
Фото: РИА Новости / Костис Нтантамис

Союз редакторов ежедневных афинских газет ESIEA и сотрудничающие с ним ассоциации объявил о проведении 24-часовой забастовки, сообщает РИА Новости.

Забастовка проводится в связи с 1 мая — Международным днем памяти о борьбе трудящихся за коллективные и личные права, социальную справедливость и мир, здоровье и безопасность. Первомайские акции трудящихся были перенесены на 4 мая поскольку Первомай пришелся на нерабочий день.

С шести часов утра 4 мая забастовка началась в большинстве греческих СМИ. Исключение — журналисты, которые освещают забастовку и информацию Минздрава о пандемии коронавируса.

Как и другие профсоюзы, представители СМИ требуют для всех греческих трудящихся следующих прав: стабильной пятидневной 40-часовой рабочей недели, увеличения обязательного времени отдыха и повышения оплаты сверхурочной работы, усиления защиты сотрудников от увольнения.

4 мая греческие профсоюзы проводить митинги не намерены, однако они состоятся 6 мая. В этот день забастовку будет проводить Высший совет профсоюза государственных служащих.

Ранее сообщалось, что ученики английской школы выразили недовольство из-за «расистской» политики в отношении школьной формы и устроили забастовку. Согласно материалу, лондонская академия Pimlico Academy внесла изменения в свой устав: детям запретили стрижки в африканском стиле и хиджабы ярких оттенков. В результате ученики обвинили руководство в расизме, утверждая, что новые правила притесняют афроамериканцев и мусульман.

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