Врач предупредил об опасности ежедневной чистки ушей

Оториноларинголог Маслов предостерег россиян от ежедневной чистки ушей

Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Эдуард Маслов заявил, что ежедневная чистка ушей делает человека уязвимым перед различными инфекциями. Об опасности регулярности этой процедуры специалист предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По его словам, сера в организме должна быть, так как в ней содержатся вещества, защищающие ухо от разных инфекций.

Маслов отметил, что сам вообще никогда не чистит уши. «Сера сама выходит наружу по мере того, как мы разговариваем, жуем. В хрящевом отделе есть механизмы, которые выводят серу. А если вы залезаете туда (в уши — прим. «Ленты.ру») ватными палочками (…), то вы этот механизм нарушаете», — пояснил он.

Кроме того, врач предупредил, что чистка ушей ватными палочками может привести к перфорации барабанной перепонки, из-за чего у человека ухудшится слух.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в программе «О самом главном» развеял популярный миф, связанный с сахаром. Специалист заявил, что тростниковый сахар на самом деле не полезнее белого.