Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:55, 8 декабря 2022Интернет и СМИ

Врач предупредил об опасности ежедневной чистки ушей

Оториноларинголог Маслов предостерег россиян от ежедневной чистки ушей

Фото: Shutterstock

Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Эдуард Маслов заявил, что ежедневная чистка ушей делает человека уязвимым перед различными инфекциями. Об опасности регулярности этой процедуры специалист предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По его словам, сера в организме должна быть, так как в ней содержатся вещества, защищающие ухо от разных инфекций.

Маслов отметил, что сам вообще никогда не чистит уши. «Сера сама выходит наружу по мере того, как мы разговариваем, жуем. В хрящевом отделе есть механизмы, которые выводят серу. А если вы залезаете туда (в уши — прим. «Ленты.ру») ватными палочками (…), то вы этот механизм нарушаете», — пояснил он.

Кроме того, врач предупредил, что чистка ушей ватными палочками может привести к перфорации барабанной перепонки, из-за чего у человека ухудшится слух.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в программе «О самом главном» развеял популярный миф, связанный с сахаром. Специалист заявил, что тростниковый сахар на самом деле не полезнее белого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Кремль оценил сроки окончания СВО словами «это может быть и завтра»
Россияне пожаловались на стресс из-за финансов на Новый год
В России запретили суррогатное материнство для иностранцев
В МВД рассказали о хищении 34 миллионов рублей бухгалтером российского детдома
Представлен проект ускорения космических кораблей
Во Франции назвали глупой энергетическую войну с Россией
Рукопашный бой сотрудницы магазина с клиентом в Москве попал на видео
В Кремле отреагировали на заявление ФРГ о законности ударов ВСУ по России
В Кремле высказались о праздновании столетия образования СССР
В Грузии объяснили нежелание помогать Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.