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10:49, 8 декабря 2022Россия

ВСУ обстреляли поселок в приграничном российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле одного из поселков со стороны Украины
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Pool / Reuters

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет.

«Осколками снаряда повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады уже работают на месте для устранения последствий», — написал он.

Вечером 7 декабря Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли регион ракетами, но российская система противовоздушной обороны (ПВО) их сбила.

На территории Белгородской области до 21 декабря действует «желтый» уровень террористической опасности. На этот же период продлен запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.

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Евгения Куликова
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