Мэр российского города попал в больницу

Мэр Омска Шелест перенес операцию из-за проблем с ногой

Мэр Омска Сергей Шелест попал в больницу. В настоящее время он находится в Клиническом медико-хирургическом центре. Об этом сообщает NGS55.RU.

По данным издания, глава российского города перенес операцию на ноге, из-за проблем с которой он прихрамывал.

В мэрии подтвердили, что градоначальнику была сделана плановая операция. Сейчас он проходит необходимую реабилитацию, а его обязанности исполняет первый заммэра Евгений Фомин.

Ранее сообщалось, что глава администрации Читы Александр Сапожников официально оставил свой пост и решил отправиться в зону специальной военной операции (СВО). «Как десантник с боевым опытом, как гражданин, я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков», — подчеркнул он.