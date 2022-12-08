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10:32, 8 декабря 2022Россия

Мэр российского города попал в больницу

Мэр Омска Шелест перенес операцию из-за проблем с ногой

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мэр Омска Сергей Шелест попал в больницу. В настоящее время он находится в Клиническом медико-хирургическом центре. Об этом сообщает NGS55.RU.

По данным издания, глава российского города перенес операцию на ноге, из-за проблем с которой он прихрамывал.

В мэрии подтвердили, что градоначальнику была сделана плановая операция. Сейчас он проходит необходимую реабилитацию, а его обязанности исполняет первый заммэра Евгений Фомин.

Ранее сообщалось, что глава администрации Читы Александр Сапожников официально оставил свой пост и решил отправиться в зону специальной военной операции (СВО). «Как десантник с боевым опытом, как гражданин, я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков», — подчеркнул он.

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Сергей Истомин
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