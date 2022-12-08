Армения заявила о важности участия Франции в переговорах с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян отметил важность участия Франции в переговорах с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил важность участия президента Франции Эммануэля Макрона и главы Европейского совета Шарля Мишеля в переговорах с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на сайте армянского правительства.

«Стороны отметили важность размещения гражданской миссии Европейского союза в Армении и коснулись ее деятельности. Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность дальнейших обсуждений в формате встречи [с Алиевым, Макроном и Мишелем] в Праге», — сказано в сообщении об итогах встречи премьера Армении и со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Кроме того, собеседники обсудили темы, связанные с урегулированием отношений между Баку и Ереваном, в том числе вопрос Нагорного Карабаха, а также обеспечение прав и гарантий безопасности армянского населения в карабахском регионе.

Ранее президент Азербайджана отказался от посредничества Франции. Он подчеркнул, что Париж не может принимать участие в мирном процессе Баку и Еревана. Кроме того, Алиев осудил слова Макрона, выступившего с обвинениями в отношении азербайджанской стороны.