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19:39, 8 декабря 2022Ценности

Женщина надела на вечеринку топ с перьями и осталась с розовыми подмышками

TikTok-блогерша Керриган надела топ с перьями и осталась с розовыми подмышками

Кадр: @SERENAKERRIGAN / TikTok

Блогерша Серена Керриган пошла на вечеринку в необычном образе и осталась с розовыми подмышками. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @serenakerrigan, чей блог насчитывает 571,5 тысячи подписчиков, рассказала, что была приглашена на вечеринку, организованную в честь дня рождения лучшей подруги. Она решила надеть на торжество розовый топ с перьями, черные брюки и кроссовки. Однако на самой вечеринке женщина обнаружила, что ее подмышки окрасились в тон топа, когда подняла руки вверх.

Зрителей развеселил ролик Керриган, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией. «Твои розовые подмышки похожи на ямы», — пошутил один из юзеров.

В ноябре блогерша Алекс показала на камеру посиневшие от джинсов ноги и удивила подписчиков в сети. По словам юзерши, она решила купить джинсы для работы и сэкономила на них, а в результате разочаровалась в качестве вещи. Вдобавок автор поста отметила, что ни дождь, ни вода не попадали на ткань, однако ее кожа все равно окрасилась.

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Мария Винар
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