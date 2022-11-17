Девушка сэкономила на джинсах и осталась с синими ногами

TikTok-блогерша Алекс решила сэкономить на джинсах и осталась с окрашенными ногами

Девушка показала на камеру посиневшие от джинсов ноги и удивила подписчиков в сети. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Блогерша Алекс с никнеймом @ya_boi_alex._ запечатлела на видео свои ноги, которые неожиданно приобрели сине-черный оттенок. По словам юзерши, она решила купить джинсы для работы и сэкономила на них, а в результате разочаровалась в качестве вещи. Вдобавок автор поста отметила, что ни дождь, ни вода не попадали на ткань, однако ее кожа все равно окрасилась.

Подписчики инфлюэнсера рассказали, что с ними также случались подобные истории. «Боже, я подумала, что это и есть джинсы, а не твоя нога», «Со мной тоже такое происходило, и я боялась, что подхватила редкую и смертельную болезнь», «А у меня была пара темно-синих джинсов много лет назад, и каждый раз, когда я их надевала, я превращался в смурфика», — поделились они.

Ранее в ноябре представители модного бренда Gloria Jeans назвали единственную модель джинсов, которая сочетается с любой одеждой и обувью. Наиболее практичным вариантом специалисты считают классические прямые джинсы (straight) с высокой линией талии. Кроме того, универсальная длина позволяет комбинировать их с любой обувью: кроссовками, кедами, ботильонами на каблуке, сапогами-берцами и ботинками челси на тракторной подошве.