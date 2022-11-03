Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:24, 3 ноября 2022Ценности

Названа единственная сочетающаяся с любой обувью модель джинсов

Классические прямые джинсы straight сочетаются с любой одеждой и обувью

Фото: Gloria Jeans

Представители модного бренда Gloria Jeans назвали единственную модель джинсов, которая сочетается с любой одеждой и обувью. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 3 ноября.

Наиболее практичным вариантом специалисты считают классические прямые джинсы (straight) с высокой линией талии. По их словам, такие брюки органично вписываются в образы разного стиля. Сочетать их можно как с объемными толстовками, так и с лаконичными жакетами. Кроме того, универсальная длина позволяет комбинировать их с любой обувью: кроссовками, кедами, ботильонами на каблуке, сапогами-берцами и ботинками челси на тракторной подошве.

В заключение эксперты добавили, что за счет особенностей кроя и плотного хлопкового денима упомянутая модель зрительно удлиняет силуэт и моделирует фигуру, подчеркивая формы.

В октября в Gloria Jeans перечислили модели джинсов, которые никогда не потеряют актуальности. В первую очередь вечно популярными считаются джинсы прямого кроя. Их силуэт отсылает к ретростилю, для которого характерны высокая линия талии, пять карманов и плотный хлопковый деним в классических оттенках. Кроме того, облегающие джинсы (legging) остаются в тренде благодаря повышенному интересу к эстетике и иконам стиля 2000-х годов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дина Васильева
Обсудить
Последние новости
В Херсоне произошел мощный взрыв
Лайнер МС-21 сможет контролировать состояние крыла
ПВО России сбила четыре ракеты над Херсоном
Пес проглотил камень и разорил хозяев на 283 тысячи рублей
89-летний российский пенсионер убил и расчленил свою жену
Кадыров раскрыл причину увольнения Алаудинова с поста секретаря Совбеза Чечни
Лоукостер «Победа» возобновит рейсы в еще одну зарубежную страну
Сексолог связала длину ног мужчины с его темпераментом в постели
Тишковец обещал москвичам погоду «без Армагеддона»
Вышедший из колонии блогер Бил раскрыл свои планы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.