Названы вечно модные модели джинсов

В Gloria Jeans назвали вечно модной моделью джинсы прямого кроя

Представители модного бренда Gloria Jeans назвали модели джинсов, которые никогда не потеряют актуальности. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 1 ноября.

В первую очередь вечно популярными считаются джинсы прямого кроя (straight). Как отмечают специалисты, их силуэт отсылает к ретростилю, для которого характерны высокая линия талии, пять карманов и плотный хлопковый деним в классических оттенках — голубом, темно-синем, сером,

черном.

Кроме того, облегающие джинсы (legging) остаются в тренде благодаря повышенному интересу к эстетике и иконам стиля 2000-х годов. «Данная модель подчеркивает формы, зрительно удлиняет силуэт и стройнит. Кроме того, она сочетается с любой обувью: от кроссовок до ботильонов на каблуке», — комментируют в бренде.

В список экспертов также попали широкие джинсы (wide leg), которые отличает объем и мягкое расширение книзу. По их мнению, беспроигрышным вариантом являются модели с поясом, акцентирующим талию. Преимущество данной модели — удлиненный силуэт и высокая посадка, которые позволяют визуально казаться выше и стройнее.

В октябре представители модного бренда Gloria Jeans перечислили модели джинсов, которые подчеркивают достоинства фигуры и корректируют ее недостатки. Так, эксперты предложили присмотреться к облегающим джинсам legging.