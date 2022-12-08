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09:33, 8 декабря 2022Забота о себе

В сети перечислили лучшие не связанные с сексом телесные ощущения

На Reddit назвали избавление от насморка и чесание спины среди лучших телесных ощущений

Фото: Unsplash

Пользователи форума Reddit назвали среди лучших телесных ощущений, не связанных с сексом, чесание спины и избавление от насморка. Эти и другие ощущения они перечислили в сети в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Множество лайков собирают комментарии, посвященные радостному моменту избавления от насморка.

Когда носовые пазухи открываются, и заложенность исчезает

ElishevaGlixпользователь Reddit

Аналогичные положительные чувства подписчики раздела испытывают по отношению к прочистившемуся уху.

Когда вода, застрявшая в ухе, наконец выходит, слышен тихий щелчок, и приходит облегчение вместе с ощущением, что в ухе немного мокро

helloheyhowareyouпользователь Reddit
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Возможность расслабиться после долгого дня описывают в комментариях через разные телесные ощущения: когда снимаешь носки или бюстгальтер, распускаешь волосы.

Возможность распустить волосы спустя 19 часов

HornetCautiousпользователь Reddit

Немало пользователей сети признается в любви к почесываниям — некоторые просят об этом своих партнеров, чтобы побыстрее заснуть.

Когда кончиками пальцев или ногтей чешут спину

13Mac_пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit назвали недостатки родиться мужчиной. Среди них они перечислили трудности с использованием туалета и пьяные драки.

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Александра Лисица
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