В сети перечислили лучшие не связанные с сексом телесные ощущения
Пользователи форума Reddit назвали среди лучших телесных ощущений, не связанных с сексом, чесание спины и избавление от насморка. Эти и другие ощущения они перечислили в сети в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.
Множество лайков собирают комментарии, посвященные радостному моменту избавления от насморка.
Когда носовые пазухи открываются, и заложенность исчезает
Аналогичные положительные чувства подписчики раздела испытывают по отношению к прочистившемуся уху.
Когда вода, застрявшая в ухе, наконец выходит, слышен тихий щелчок, и приходит облегчение вместе с ощущением, что в ухе немного мокро
Возможность расслабиться после долгого дня описывают в комментариях через разные телесные ощущения: когда снимаешь носки или бюстгальтер, распускаешь волосы.
Возможность распустить волосы спустя 19 часов
Немало пользователей сети признается в любви к почесываниям — некоторые просят об этом своих партнеров, чтобы побыстрее заснуть.
Когда кончиками пальцев или ногтей чешут спину
Ранее пользователи форума Reddit назвали недостатки родиться мужчиной. Среди них они перечислили трудности с использованием туалета и пьяные драки.