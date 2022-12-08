Двое 14-летних россиян изнасиловали сверстницу и спустя два года были осуждены

Под Омском двоих 17-летних подростков осудили на 3 года за изнасилование 14-летней девочки

В Омке суд приговорил к трем годам лишения свободы двоих 17-летних подростков за изнасилование 14-летней девочки. Об этом в четверг, 8 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Юноши признаны виновными по пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ и будут отбывать наказание в колонии для несовершеннолетних. Кроме того, суд обязал их выплатить один миллион рублей потерпевшей.

По данным ведомства, в сентябре 2019 года, когда фигурантам было по 14 лет, они напали на сверстницу и надругались над ней. Отмечается, что вину они не признали.

Ранее стало известно, что Тульской области 17-летний подросток из Молдавии изнасиловал 15-летнюю москвичку в бане.