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13:25, 8 декабря 2022Среда обитания

Экоактивисты приклеились к взлетной полосе в аэропорту Мюнхена

Участники Last Generation приклеили себя к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мюнхена

Кадр: @AufstandLastGen

Участники экологического движения Last Generation («Последнее поколение») в знак протеста приклеили себя к одной из двух взлетно-посадочных полос в аэропорту Мюнхена. Об этом сообщает EuroWeekly News.

Активисты сообщили, что заблокировали движение по одной из полос в аэропорту Мюнхена и берлинского аэропорта Бранденбург. Таким образом они хотели привлечь внимание властей к проблеме изменения климата. «От нас нет никакой опасности. Однако она исходит от смертоносной политики правительства!» — написали протестующие в Twitter.

По данным издания, полиции сообщили о масштабной операции в аэропорту Мюнхена. Согласно предположениям, в воздушном движении будут перебои.

Ранее участники Last Generation в знак протеста облили краской вход в знаменитый оперный театр «Ла Скала» в Милане. На входе появились подтеки розового и синего цветов. Вскоре на место прибыли полицейские, которые задержали протестующих.

Нина Ташевская
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