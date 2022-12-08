Белоруссия заложила в бюджет помощь от России в размере 1,7 миллиарда долларов

В доходы бюджета на следующий год Белоруссия заложила помощь от России в размере 1,7 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на законопроект о республиканском бюджете, который в настоящее время рассматривается в парламенте, сообщает РИА Новости.

На основании каких договоренностей и под какие цели Москва выделит деньги, в Минфине пояснить не смогли. Всего в республике рассчитывают получить 5,43 миллиарда белорусских рублей, это порядка 2,19 миллиарда долларов. Другие страны не указаны.

Глава ведомства Юрий Селиверстов, выступая перед депутатами, объяснил только, что доходы от России учтены в соответствии с межгосударственными соглашениями. Ранее он утверждал, что Минск получит 0,8 миллиарда долларов дополнительных доходов в бюджет в рамках обратного акциза в сфере нефтепереработки благодаря договоренностям с Россией.

Также Селиверстов говорил о согласии России сместить часть выплат по кредитам на пять шесть лет и предоставлении отсрочки более чем на год для выплаты более миллиарда долларов по выданным кредитам.

Ранее сообщалось, что из-за ожидающегося падения прокачки российской нефти в Европу в два раза Белоруссия попросила Россию с 1 января 2023 года увеличить тариф на поставки по нефтепроводу «Дружба» на 39 процентов. До этого Москва крайне негативно относилась к желанию Минска повысить платежи.