Минобороны сообщило о безуспешной атаке ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны России заявило о безуспешной атаке ВСУ на южно-донецком направлении

На южно-донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно атаковали позиции российских подразделений в направлении населенного пункта Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, решительными действиями российских войск и ударами артиллерии подразделения украинских военных были отброшены на исходные позиции.

В результате уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, а также два автомобиля, добавили в Минобороны.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что на купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ российскими войсками было уничтожено более 70 бойцов, две боевые машины пехоты и три автомобиля.