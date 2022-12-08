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13:56, 8 декабря 2022Россия

Минобороны сообщило о безуспешной атаке ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны России заявило о безуспешной атаке ВСУ на южно-донецком направлении

Фото: Reuters

На южно-донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно атаковали позиции российских подразделений в направлении населенного пункта Никольское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, решительными действиями российских войск и ударами артиллерии подразделения украинских военных были отброшены на исходные позиции.

В результате уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, а также два автомобиля, добавили в Минобороны.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что на купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ российскими войсками было уничтожено более 70 бойцов, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

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Сергей Истомин
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