Минобороны заявило, что ВС РФ на купянском направлении уничтожили более 70 бойцов ВСУ

На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии по районам сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено более 70 бойцов, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Об этом в четверг, 8 декабря, журналистам заявили в Минобороны России.

Днем ранее, 7 декабря, в военном ведомстве сообщали, что на этом направлении Вооруженные силы (ВС) России отразили попытки противника атаковать в районах населенных пунктов Ольшаны, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

В оборонном ведомстве также добавили, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 196 районах.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав республик Донбасса. 8 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО может закончиться в любой момент, если на то будет политическая воля Киева.