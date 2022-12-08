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13:57, 8 декабря 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении 70 бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило, что ВС РФ на купянском направлении уничтожили более 70 бойцов ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии по районам сосредоточения Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено более 70 бойцов, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Об этом в четверг, 8 декабря, журналистам заявили в Минобороны России.

Днем ранее, 7 декабря, в военном ведомстве сообщали, что на этом направлении Вооруженные силы (ВС) России отразили попытки противника атаковать в районах населенных пунктов Ольшаны, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

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В оборонном ведомстве также добавили, что за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 196 районах.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав республик Донбасса. 8 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что СВО может закончиться в любой момент, если на то будет политическая воля Киева.

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Евгения Куликова
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