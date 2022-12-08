Российское посольство в США назвало причину недоверия Вашингтону

Российское посольство в США заявило о ковбойском желании США «сделать соперника»

Политический истеблишмент США не вызывает доверия, Москва хорошо осознает ковбойское желание Вашингтона «сделать соперника», заявило российское посольство в США в своем Telegram-канале.

Дипломатическое ведомство напомнило, что 35 лет назад, в декабре 1987 года, прошел Вашингтонский саммит. На нем российская и американские делегации подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Посольство призвало извлечь уроки из тех событий. По мнению российской дипмиссии, сторонам необходимо научиться слышать и принимать озабоченности друг друга в вопросах безопасности и не «пытаться жульничать». «Слишком много зрителей, мухлеж скрыть не получится», — уточнило посольство.

Дипломаты подчеркнули, что Москва извлекла из прошлого свои уроки. «Очень хорошо осознаем ковбойское желание "сделать соперника". Прекрасно понимаем, что верить на слово представителям американского политического истеблишмента, особенно сегодняшнего, — нельзя», — назвало ведомство причину недоверия Вашингтону.

Ранее министерство иностранных дел РФ заявило, что не считает нужным разрывать дипломатические отношения с США, так как ресурс дипломатических демаршей еще не исчерпан.