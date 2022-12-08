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07:10, 8 декабря 2022Из жизни

Мужчина и женщина убили беременную и похитили ее нерожденного ребенка

CBS News: в Мексике преступники убили беременную женщину и извлекли из нее младенца

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Страдающая бесплодием преступница и ее сообщник в мексиканском штате Варакрус убили беременную женщину и похитили ее нерожденного ребенка. Об этом сообщает CBS News.

Мужчина и женщина, имена которых не называются, заманили жертву, находившуюся на позднем сроке беременности, через соцсети обещанием одежды для ребенка. Злоумышленники расправились с ней, после чего извлекли младенца из живота покойной. Полицейские задержали подозреваемых и изъяли ребенка, который оказался совершенно здоров.

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Преступники предстали перед судом по обвинениям в похищении и убийстве. По версии следствия, арестованная спланировала расправу, так как была неспособна самостоятельно зачать ребенка из-за бесплодия. По данным CBS News, это уже третий подобный случай в Мексике за последние годы.

Ранее сообщалось, что в Бразилии неизвестные убили женщину, находившуюся на седьмом месяце беременности, и вырезали у нее матку с плодом. Следователи заявили, что, по одной из версий, беременная четвертым ребенком женщина была принесена в жертву во время некоего «жуткого ритуала».

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Алиса Дмитриева
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