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18:14, 8 декабря 2022Силовые структуры

Россиянин испугался «смотрящего» и оплатил бронь незаказанной проститутки

В Омске «смотрящий за городом» по телефону заставил мужчину оплатить бронь проститутки

Фото: Shutterstock

В Омске 32-летний местный житель обратился в полицию после угроз и вымогательства со стороны «смотрящего за городом», тот требовал оплатить бронь незаказанной проститутки. Об этом в четверг, 8 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчина рассказал, что хотел воспользоваться услугами проститутки и набрал указанный в интернете номер. Однако девушка работала только по предоплате, что не устроило потерпевшего. После отказа от ее услуг мужчине стали звонить с разных номеров и требовать оплатить бронь.

Некий Шамиль, который представился «смотрящим за городом», высказал угрозу приехать на «личный разговор». В итоге мужчина испугался и перевел сначала шесть, а потом и восемь с половиной тысяч. В полицию потерпевший обратился после того, как мошенник потребовал еще 36 тысяч. Полиция устанавливает подозреваемых.

19 сентября сообщалось, что омская полиция задержала бандитов, которые вымогали 20 миллионов рублей у фермера.

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Илона Палей
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