В МИД назвали причастную к атакам на российские аэродромы корпорацию из США

МИД России: к атакам на российские аэродромы причастна американская Raytheon Technologies

К атакам украинских беспилотников на российские аэродромы причастна американская Raytheon Technologies. На это указал глава российской делегации МИД в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов, передает РИА Новости.

По его словам, в течение 2022 года на Харьковском авиационном заводе были проведены работы по модернизации советских дронов Ту-141 «Стриж», и в этом участвовали специалисты киевского КБ «Луч» и американской корпорации. «Понятно, в каком направлении его планировалось использовать», — отметил дипломат.

Ранее Гаврилов рассказал, что специалисты НАТО улучшили украинский беспилотник с помощью американских технологий, а для более точного наведения использовали модули GPS.

5 декабря российские системы ПВО перехватили беспилотные летательные аппараты ВСУ, летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях. Они атаковали аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе, трое военных погибли.