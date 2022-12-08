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16:53, 8 декабря 2022Мир

Семья осужденного в России Уилана разочаровалась из-за обмена Бута и Грайнер

Семья осужденного в России за шпионаж Уилана разочарована из-за обмена Бута и Грайнер

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Семья осужденного в России за шпионаж бывшего морского пехотинца США Пола Уилана разочарована из-за обмена только Виктора Бута и Бриттни Грайнер. Об этом заявил брат заключенного Дэвид Уилан, передает ТАСС.

По его словам, члены семьи сожалеют, что Уилана не включили в программу обмена. «Представители правительства США заранее нас уведомили, что Пол не будет включен [7 декабря]. Это раннее предупреждение означало, что наша семья могла морально подготовиться к тому, что сейчас является публичным разочарованием для нас и катастрофой для Пола», — говорится в письменном заявлении.

Ранее президент США Джо Байден пообещал добиться от российской стороны освобождения американца Пола Уилана. «Мы не забыли про Пола Уилана, который остается несправедливо заключенным в России», — заверил американский президент. Он призвал российские власти позаботиться о здоровье американца и пообещал продолжить переговоры с Москвой о его освобождении.

Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. Соглашение об обмене Грайнер на Бута якобы было достигнуто в ОАЭ.

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Виктория Кондратьева
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