Семья осужденного в России Уилана разочаровалась из-за обмена Бута и Грайнер

Семья осужденного в России за шпионаж Уилана разочарована из-за обмена Бута и Грайнер

Семья осужденного в России за шпионаж бывшего морского пехотинца США Пола Уилана разочарована из-за обмена только Виктора Бута и Бриттни Грайнер. Об этом заявил брат заключенного Дэвид Уилан, передает ТАСС.

По его словам, члены семьи сожалеют, что Уилана не включили в программу обмена. «Представители правительства США заранее нас уведомили, что Пол не будет включен [7 декабря]. Это раннее предупреждение означало, что наша семья могла морально подготовиться к тому, что сейчас является публичным разочарованием для нас и катастрофой для Пола», — говорится в письменном заявлении.

Ранее президент США Джо Байден пообещал добиться от российской стороны освобождения американца Пола Уилана. «Мы не забыли про Пола Уилана, который остается несправедливо заключенным в России», — заверил американский президент. Он призвал российские власти позаботиться о здоровье американца и пообещал продолжить переговоры с Москвой о его освобождении.

Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. Соглашение об обмене Грайнер на Бута якобы было достигнуто в ОАЭ.