Путин высказался о реакции Запада на действия Украины против России

Путин заявил, что сторонние реакции не помешают России выполнять боевые задачи

Западные страны не замечают действий Украины против России, но при этом ответные шаги Москвы вызывают волну информационного шума. Об этом высказался президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Стоит нам пошевелиться, что-то сделать: шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи», — подчеркнул глава государства, комментируя реакцию Запада на действия России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что идея переговоров напрочь отбрасывается. Помимо этого, поддержка Украины Западом стимулирует радикальных украинских националистов к совершению новых преступлений против мирных граждан, указал он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).