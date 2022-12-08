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17:29, 8 декабря 2022Из жизни

Четырехлетний мальчик потерялся и провел шесть дней среди гиен и шакалов

Kenyans.co.ke: в Кении потерявшийся мальчик провел шесть дней в африканской глуши и выжил

Фото: Ban Yido / Unsplash

Четырехлетний мальчик из округа Макуэни, Кения, провел шесть дней в африканской глуши среди гиен и шакалов и выжил. Об этом сообщает Kenyans.co.ke.

Ребенок потерялся 29 ноября, когда вместе со своими братьями пас скот в дикой местности. Его начала искать поисково-спасательная группа из 70 человек. Спасатели попытались отследить передвижения мальчика, но безуспешно. Им помогла компания David Sheldrick Trust, которая начала поиски потерявшегося ребенка с воздуха.

Начались сильные дожди, и обнаружить следы мальчика стало практически невозможно. «По истечении четырех часов поисков мы не получили ничего, кроме пустого топливного бака, и не нашли ничего, кроме гиен и шакалов. Такая обстановка опасна для любого человека, который может оказаться в ней один, не говоря уже о таком маленьком ребенке. Однако из-за обильных дождей не было дефицита поверхностных вод. Это, по крайней мере, давало мне уверенность в том, что мальчик не погибнет от жажды», — заявил журналистам пилот David Sheldrick Trust Роан Карр-Хартли.

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На шестой день поисков спасатели обнаружили следы пропавшего мальчика. Карр-Хартли быстро сел в самолет и вылетел по указанным ему координатам. Спустя некоторое время он заметил ребенка, прячущегося в кустах. «Я не мог поверить своим глазам, но он был там: крошечный мальчик, окруженный бесконечной дикой природой. Я был в шоке от того, что он все еще жив и ходит», — рассказывает пилот. Мужчина был вынужден кружить вокруг места, где он обнаружил ребенка, около 30 минут, чтобы не потерять его из виду и помочь поисковой группе найти его. Наконец спасатели вышли к мальчику и оказали ему первую помощь.

Отмечается, что все тело ребенка было покрыто царапинами от колючих кустов и укусами комаров. Также его ноги были в мозолях. Мальчик был доставлен в больницу, где находится до сих пор. Он не получил серьезных травм.

Ранее сообщалось, что в Бразилии молодая мать и ее трехлетняя дочь потерялись в лесу и три дня выживали без еды и воды. Чтобы утолить жажду, им приходилось собирать влагу с камней, но ее было недостаточно.

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Алиса Удовик
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