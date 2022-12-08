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16:14, 8 декабря 2022Россия

Кремль анонсировал ряд важных решений Путина на саммите ЕАЭС

В Кремле заявили, что Путину предстоит принять ряд важных решений на саммите ЕАЭС

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президенту России Владимиру Путину предстоит принять ряд важных конкретных решений на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в столице Киргизии 9 декабря. Об этом со ссылкой на заявление Кремля пишет РИА Новости.

Решения коснутся, в частности, области энергетики и торговли. «Планируется рассмотреть текущие вопросы деятельности Евразийского экономического союза, наметить ориентиры по дальнейшему углублению интеграционных процессов, улучшению функционирования единого рынка товаров и услуг», — говорится в заявлении.

В Кремле также уточнили, что российская делегация изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в этой организации в 2023 году.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин планирует посетить Бишкек для участия в саммите ЕАЭС. Его визит анонсировал помощник главы государства Юрий Ушаков. Также на мероприятие приедет его белорусский коллега Александр Лукашенко.

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Евгения Куликова
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