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14:38, 7 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко посетит саммит ЕАЭС в Бишкеке

Президент Белоруссии Лукашенко посетит саммит ЕАЭС в Бишкеке 9 декабря

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который пройдет в Бишкеке 9 декабря. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Главы государств обсудят, в частности, развитие кооперационных проектов в промышленности, формирование общих рынков, основные направления международной деятельности на 2023 год.

«Ожидается, что во время заседания Александр Лукашенко озвучит предложения белорусской стороны по стратегическим направлениям развития Евразийского экономического союза, касающиеся дальнейшего углубления интеграции на пространстве ЕАЭС и обеспечения устойчивости национальных экономик», — отметили в агентстве.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт уточнила ТАСС, что говорить о двусторонней встрече Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным преждевременно.

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Варвара Кошечкина
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