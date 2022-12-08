Российская модель Анастасия Решетова отказалась от накачанных губ в пользу естественности

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова отказалась от накачанных губ и призвала россиянок взять с нее пример. Размышлениями на данную тему она поделилась в своем Telegram-канале.

26-летняя знаменитость опубликовала видеоролик, на котором она запечатлена, по ее словам, без макияжа и фильтров. В описании к посту она рассказала, что многие девушки ищут недостатки в своей внешности. «Я сама была из тех, кто постоянно хотел что-то улучшить. Сейчас я пришла к гармонии со своей внешностью и отказалась от наращенных ногтей, ресниц, "гиалуронки" и других процедур в пользу естественности», — заявила Решетова.

Бизнесвумен отметила, что будет прибегать к аппаратным процедурам и инъекциям только в особенных случаях. «Поэтому, девочки, очень советую не торопиться с такими процедурами — кожа привыкает. Я не против косметологии и подтяжек, но я бы делала это в 50-55 лет», — посоветовала она.

В ноябре Решетова оправдалась за свою внешность на кадрах нового интервью, которое она дала журналистке Надежде Стрелец. Знаменитость ответила на критику одного из фанатов по поводу размера ее губ. По ее словам, интервью снимали в конце августа, и с тех пор она сильно похудела и избавилась от огромных губ.