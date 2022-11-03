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12:43, 3 ноября 2022Ценности

Решетова оправдалась за огромные губы на кадрах нового интервью

Модель Анастасия Решетова оправдалась за огромные губы на кадрах интервью Надежде Стрелец
Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Кадр: Надежда Стрелец / YouTube

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова оправдалась за свою внешность на кадрах нового интервью, которое она дала журналистке Надежде Стрелец. На эту тему телезвезда высказалась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

26-летняя знаменитость ответила на критику одного из фанатов по поводу размера ее губ. По ее словам, интервью снимали в конце августа, и с тех пор она сильно похудела и избавилась от огромных губ. «Хорошо, что имела возможность посмотреть на себя со стороны. Как раз на днях просила косметолога убрать эти огромные губы. Так гораздо лучше», — уточнила Решетова.

Кроме того, манекенщица отметила, что вернулась к натуральным длине и цвету волос. «Нет ничего прекраснее, чем природные данные», — написала экс-возлюбленная Тимати в сторис на своей странице в соцсети.

В октябре Анастасия Решетова также оправдалась за роскошные подарки. «Что плохого в том, что я принимаю подарки и ухаживания от человека, с которым я нахожусь в отношениях? Это криминал? Telegram-каналы воспевают "Героинь Tatler", у которых те же самые богатые мужья и покровители. Почему одна содержанка, а другая — "Героиня Tatler"?» — заявила она.

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Карина Черных
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