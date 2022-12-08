В Минэнерго не увидели серьезных рисков для российской экономики в потолке цен на нефть

В Минэнерго оценили последствия потолка цен на нефть для российской экономики. По словам первого замминистра энергетики Павла Сорокина, оценка аналитиков ЦБ неверна и новое ограничение не создает серьезных рисков. Об этом пишет «Интерфакс».

Потолок цен на российскую нефть и запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу станет для России новым шоком, способным существенного снизить ее экономическую активность, заявили аналитики в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Эксперты также видят возможность того, что в ответ на введение ограничений страна может сократить объем экспорта.

«Здесь важно отметить, что анализ в публикации подготовлен с оговоркой, что мнение экспертов может не совпадать с мнением ЦБ. В целом мы не согласны, что введение потолка цен является событием, которое приведет к существенным последствиям для российской экономики. Большая часть рынков доступна для нашего товара на адекватных рыночных принципах», — подчеркнул Сорокин.

Представитель Минэнерго также пояснил, что цены на нефть в мире сейчас волатильны из-за рисков рецессии в ряде стран, однако ее стоимость поддерживается отсутствием избыточного предложения и явной нехваткой по отдельным позициям нефтепродуктов. Например, некоторые страны испытывают дефицит дизеля, добавил он.

5 декабря ЕС запретил импорт российской нефти по морю и ввел потолок цен на нее на уровне 60 долларов за баррель. Российская сторона уже предупредила, что собирается предпринять ответные меры. В частности, по словам вице-премьера Александра Новака, рассматривается введение механизмов, которые бы запретили применение лимита цен.

