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07:41, 8 декабря 2022Мир

В США обеспокоились ростом пророссийских настроений

Hill заявила о росте поддержки России среди обеих партий Конгресса США

Фото: Unsplash

Число жителей США, которые выступают за уменьшение поддержки Украины, резко увеличивается. Об этом заявил обозреватель Дуглас Шоэн в материале для Hill.

Шоэн обеспокоился ростом пророссийских настроений и подчеркнул, что сторонников этой позиции становится все больше среди обеих партий Конгресса США.

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«Республиканцы в конгрессе обозначают свою позицию как "реализм", утверждая, что Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции, которая влияет на жизнь американских семей, и не должен рисковать ядерной войной с Россией ради страны, находящейся в тысячах миль», — подчеркнул он.

Автор материала добавил, что пророссийские взгляды и отказ от выделения помощи Киеву раньше был заметен только среди республиканцев. Но постепенно сторонники левого крыла «громко высказались против продолжительной поддержки Украины в своем письме к администрации Байдена». Демократы в письме к американскому президенту Джо Байдену заявляли, что конфликт на Украине стал результатом политики Вашингтона, но позже они отозвали документ.

«Если США урежут помощь Киеву, их примеру последуют другие западные страны <...> это повысит угрозу прямой войны [России] с США», — заключил Шоэн.

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Марина Совина
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