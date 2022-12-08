Hill заявила о росте поддержки России среди обеих партий Конгресса США

Число жителей США, которые выступают за уменьшение поддержки Украины, резко увеличивается. Об этом заявил обозреватель Дуглас Шоэн в материале для Hill.

Шоэн обеспокоился ростом пророссийских настроений и подчеркнул, что сторонников этой позиции становится все больше среди обеих партий Конгресса США.

«Республиканцы в конгрессе обозначают свою позицию как "реализм", утверждая, что Вашингтон не может продолжать помогать Украине из-за инфляции, которая влияет на жизнь американских семей, и не должен рисковать ядерной войной с Россией ради страны, находящейся в тысячах миль», — подчеркнул он.

Автор материала добавил, что пророссийские взгляды и отказ от выделения помощи Киеву раньше был заметен только среди республиканцев. Но постепенно сторонники левого крыла «громко высказались против продолжительной поддержки Украины в своем письме к администрации Байдена». Демократы в письме к американскому президенту Джо Байдену заявляли, что конфликт на Украине стал результатом политики Вашингтона, но позже они отозвали документ.

«Если США урежут помощь Киеву, их примеру последуют другие западные страны <...> это повысит угрозу прямой войны [России] с США», — заключил Шоэн.