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04:13, 8 декабря 2022Мир

В России указали на неэффективность санкций США

Посольство РФ заявило, что новые санкции США лишь подтверждают неэффективность мер
СюжетСанкции против России:

Фото: Pixabay

Новые ограничения, введенные США против высокотехнологичных компаний, России, лишь подтверждают неэффективность нелегитимных мер Вашингтона. Об этом говорится в письме посольства РФ в США, передает ТАСС.

«Причем в отношении некоторых фирм рестрикции накладываются уже по второму кругу», — обатили внимание дипломаты.

Они отметили, что такие действия американских властей лишь подтверждают неэффективность американских нелегитимных мер. «Они попросту неспособны достичь искомого результата», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты при этом отметили «пагубность нажима Вашингтона на частный бизнес», подчеркнув, что,"«как и ранее, в первую очередь от подобных ограничений пострадают зарубежные партнеры».

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России будет включать в себя запрет на трансляцию нескольких каналов и контроль над продукцией. В частности, ЕС планирует запретить вещание четырех российских медиаканала.

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Марина Совина
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