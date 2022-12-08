В России указали на неэффективность санкций США
Новые ограничения, введенные США против высокотехнологичных компаний, России, лишь подтверждают неэффективность нелегитимных мер Вашингтона. Об этом говорится в письме посольства РФ в США, передает ТАСС.
«Причем в отношении некоторых фирм рестрикции накладываются уже по второму кругу», — обатили внимание дипломаты.
Они отметили, что такие действия американских властей лишь подтверждают неэффективность американских нелегитимных мер. «Они попросту неспособны достичь искомого результата», — подчеркнули в посольстве.
Дипломаты при этом отметили «пагубность нажима Вашингтона на частный бизнес», подчеркнув, что,"«как и ранее, в первую очередь от подобных ограничений пострадают зарубежные партнеры».
Ранее сообщалось, что новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России будет включать в себя запрет на трансляцию нескольких каналов и контроль над продукцией. В частности, ЕС планирует запретить вещание четырех российских медиаканала.