В России указали на неэффективность санкций США

Посольство РФ заявило, что новые санкции США лишь подтверждают неэффективность мер

Новые ограничения, введенные США против высокотехнологичных компаний, России, лишь подтверждают неэффективность нелегитимных мер Вашингтона. Об этом говорится в письме посольства РФ в США, передает ТАСС.

«Причем в отношении некоторых фирм рестрикции накладываются уже по второму кругу», — обатили внимание дипломаты.

Они отметили, что такие действия американских властей лишь подтверждают неэффективность американских нелегитимных мер. «Они попросту неспособны достичь искомого результата», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты при этом отметили «пагубность нажима Вашингтона на частный бизнес», подчеркнув, что,"«как и ранее, в первую очередь от подобных ограничений пострадают зарубежные партнеры».

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России будет включать в себя запрет на трансляцию нескольких каналов и контроль над продукцией. В частности, ЕС планирует запретить вещание четырех российских медиаканала.