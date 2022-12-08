В Запорожской области саперы обезвредили спрятанную возле здания бомбу

В Каменке-Днепровской саперы обезвредили спрятанную во дворе заброшенного здания бомбу

В городе Каменка-Днепровская Запорожской области саперы обезвредили бомбу, спрятанную во дворе заброшенного нежилого двухэтажного здания. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщается в Telegram-канале регионального ГУВД.

По данным ведомства, в ходе работы по профилактике терактов полицейские Васильевского района обнаружили взрывное устройство. Оно представляло собой цилиндрический предмет, обмотанный черным пакетом.

Прибывшие на место взрывотехники обезвредили устройство методом контролируемого взрыва. Проводится проверка.

В ноябре сотрудники МВД обезвредили самодельное взрывное устройство Вооруженных сил Украины в Новоайдаре в Луганской народной республике. Как стало известно российским правоохранителям, украинские силовики пытались устроить взрыв на газопроводе поселка.