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14:29, 8 декабря 2022Силовые структуры

В Запорожской области саперы обезвредили спрятанную возле здания бомбу

В Каменке-Днепровской саперы обезвредили спрятанную во дворе заброшенного здания бомбу

Фото: телеграм-канал «ГУВД по Запорожской области»

В городе Каменка-Днепровская Запорожской области саперы обезвредили бомбу, спрятанную во дворе заброшенного нежилого двухэтажного здания. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщается в Telegram-канале регионального ГУВД.

По данным ведомства, в ходе работы по профилактике терактов полицейские Васильевского района обнаружили взрывное устройство. Оно представляло собой цилиндрический предмет, обмотанный черным пакетом.

Прибывшие на место взрывотехники обезвредили устройство методом контролируемого взрыва. Проводится проверка.

В ноябре сотрудники МВД обезвредили самодельное взрывное устройство Вооруженных сил Украины в Новоайдаре в Луганской народной республике. Как стало известно российским правоохранителям, украинские силовики пытались устроить взрыв на газопроводе поселка.

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Варвара Кошечкина
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