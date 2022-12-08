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09:36, 8 декабря 2022Экономика

Сбер получил три «платины» в рейтинге лучших работодателей России от Forbes

Сбер получил наивысшую награду в рейтинге лучших работодателей России, составленном Forbes

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Сбер получил наивысшую награду — «платину» — в рейтинге лучших работодателей России, составленном Forbes. Соответствующий перечень опубликован на сайте издания.

Акцент в текущем рейтинге был сделан на социальных параметрах, в частности, эксперты оценивали наличие у компаний политик well-being, выходящих за рамки привычного социального пакета, учитывали, кто из участников смог не сократить штат в кризисных условиях и увеличить заработную плату, отказаться от нерелевантных в текущий момент показателей прозрачности и наличия независимых членов в советах директоров.

Так, Сбер получил более 70 баллов по группам «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление» и единственный среди всех участников получил «платину» во всех трех категориях.

Специалисты особо отметили, что в 2021 году банк направил на благотворительные проекты 7,25 миллиарда рублей. Организация сотрудничает более чем с 170 благотворительными фондами и развивает собственные инициативы, в том числе благотворительный фонд «Вклад в будущее» и платформу «СберВместе» для сбора пожертвований в адрес благотворительных фондов и других некоммерческих организаций. Кроме того, самая крупная часть расходов — 28 процентов — поддержка научных разработок и охрана окружающей среды. Далее идут здравоохранение и культура: 19 и 16 процентов соответственно.

Всего в рейтинге участвовало 118 российских компаний, платинового статуса удостоились всего 17 работодателей. Члены жюри — специалисты из рейтинговых агентств, экологи, специалисты по ESG и устойчивому развитию — могли проголосовать по каждой из компаний: поднять или понизить ее статус на один шаг. Рейтинг выпускается с 2019 года.

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Варвара Кошечкина
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