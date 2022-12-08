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17:01, 8 декабря 2022Бывший СССР

СБУ сообщила о найденных в храмах УПЦ «пропусках федеральных советников РФ»

СБУ сообщила о найденных после обысков в храмах УПЦ паспортах РФ

Фото: Telegram-канал «Служба безпеки Украини»

Спецслужбы нашли во время обысков в храмах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) российские паспорта и «пропуски федеральных советников РФ». Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее СБУ провела обыски на объектах УПЦ в Черкасской и Волынской областях, а также на подконтрольной правительству части Херсонской области. До этого силовики нагрянули в Киево-Печерскую лавру.

Как утверждают в ведомстве, помимо паспортов и служебных документов у священнослужителей изъяли флаг Новороссии и пророссийскую литературу.

Уголовное дело было возбуждено по статье о государственной измене. Имена задержанных СБУ раскрывать не стала.

Ранее сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело из-за молитвенных песнопений в одном из храмов Киево-Печерской лавры, в которых прославлялась «Матушка Русь». Силовики сочли песню текстом пропагандистского характера.

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Алевтина Запольская
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