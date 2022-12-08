Шольц заявил о снижении рисков ядерной войны после действий Запада

Шольц заявил о снижении рисков применения ядерного оружия после оказанного на РФ давления

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о снижении рисков ядерной войны после оказанного на Россию международного давления. Об этом сообщает Reuters.

По словам политика, хотя конфликт на Украине продолжается, «Россия перестала угрожать применением ядерного оружия», так как западное сообщество обозначило «красную линию». Шольц также отметил необходимость продолжения диалога с Кремлем.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека напротив заявил о нарастающей угрозе ядерной войны. При этом глава государства подчеркнул, что возможности удара по территории России сильно ограничены, а вся защита от ядерных угроз настроена вокруг ответно-встречного удара. Путин заверил, что Москва рассматривает ядерное оружие только в качестве средства защиты и не применит его первой.