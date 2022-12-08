Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:07, 8 декабря 2022Мир

Шольц заявил о снижении рисков ядерной войны после действий Запада

Шольц заявил о снижении рисков применения ядерного оружия после оказанного на РФ давления

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о снижении рисков ядерной войны после оказанного на Россию международного давления. Об этом сообщает Reuters.

По словам политика, хотя конфликт на Украине продолжается, «Россия перестала угрожать применением ядерного оружия», так как западное сообщество обозначило «красную линию». Шольц также отметил необходимость продолжения диалога с Кремлем.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека напротив заявил о нарастающей угрозе ядерной войны. При этом глава государства подчеркнул, что возможности удара по территории России сильно ограничены, а вся защита от ядерных угроз настроена вокруг ответно-встречного удара. Путин заверил, что Москва рассматривает ядерное оружие только в качестве средства защиты и не применит его первой.

Как изменится Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Венгрия выступила против новых антироссийских санкций ЕС
Открывших огонь из «Солнцепека» по пункту ВСУ российских бойцов сняли на видео
Раскрыты планы россиян на новогодние праздники
В Армении решили создать Службу внешней разведки
Раскрыта причина поджога квартиры с москвичкой и ее сыном
Президент Италии заявил о невозможности отменить русскую культуру
В иракских тюрьмах остались 59 россиянок
Пьяная россиянка проломила череп пятимесячному сыну
В Москве мужчина поджег квартиру с молодой женщиной и ее двухлетним сыном внутри
Курорт Европы раскритиковали за рекламный слоган для россиян «мы вас понимаем»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.