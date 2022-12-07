Президент России Путин заявил о нарастающей угрозе ядерной войны

В мире нарастает угроза ядерной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«Угроза ядерной войны. Вы правы. Такая угроза нарастает, чего греха таить», — заявил он.

При этом глава государства подчеркнул, что возможности удара по территории России сильно ограничены, а вся защита от ядерных угроз настроена вокруг ответно-встречного удара. Путин заверил, что Москва рассматривает ядерное оружие только в качестве средства защиты и не применит его первой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Путин не будет применять ядерное оружие в ходе конфликта между странами.

17 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что в России никто не рассуждает о применении этого вида вооружения, что отличает позицию Москвы от позиции Европы. В свою очередь, 27 октября Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны. По его словам, в ядерном ударе по Украине нет ни политического, ни военного смысла.