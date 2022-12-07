Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:16, 7 декабря 2022Россия

Путин заявил о нарастающей угрозе ядерной войны

Президент России Путин заявил о нарастающей угрозе ядерной войны
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В мире нарастает угроза ядерной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«Угроза ядерной войны. Вы правы. Такая угроза нарастает, чего греха таить», — заявил он.

При этом глава государства подчеркнул, что возможности удара по территории России сильно ограничены, а вся защита от ядерных угроз настроена вокруг ответно-встречного удара. Путин заверил, что Москва рассматривает ядерное оружие только в качестве средства защиты и не применит его первой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Путин не будет применять ядерное оружие в ходе конфликта между странами.

17 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что в России никто не рассуждает о применении этого вида вооружения, что отличает позицию Москвы от позиции Европы. В свою очередь, 27 октября Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны. По его словам, в ядерном ударе по Украине нет ни политического, ни военного смысла.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о новой волне мобилизации
Сотрудники ФСБ задержали россиянина при попытке уехать воевать против России
Пользователей Windows 7 отключат от браузера Chrome
Умер актер фильмов «Пан Володыевский» и «Пепел» Ян Новицкий
Путин предложил задуматься об ужесточении ответственности за утечку данных
В США предостерегли Украину от наступления на Крым
Звездный организатор праздников раскрыла секреты вечеринки без лишних затрат
Овчарка в одиночку расправилась с восемью койотами и спасла стада хозяина
Путин пообещал защищать союзников России «всеми имеющимися средствами»
Звезда «Тайн следствия» рассказала о традиции наряжать елку на Новый год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.