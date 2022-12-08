В России захотели в несколько раз увеличить штраф за отсутствие ОСАГО

Депутаты заксобрания Петербурга предложили увеличить штраф за отсутствие ОСАГО

В России может в несколько раз увеличиться штраф за отсутствие ОСАГО. Такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях разработали депутаты заксобрания Санкт-Петербурга. На документ, который опубликован на официальном сайте парламента города, обратили внимание «Известия».

Согласно инициативе, водителей, которые управляют транспортным средством с просроченным полисом ОСАГО, а также тех, кто не вписан в страховку, предлагается штрафовать на три тысячи рублей — сейчас взыскание составляет 500 рублей. В случае, если автомобилист не оформил ОСАГО, штрафовать его хотят на 5 тысяч рублей при нынешнем взыскании в 800 рублей.

«В настоящее время сложилась ситуация, когда недобросовестные автовладельцы предпочитают заплатить административный штраф вместо оформления полиса ОСАГО, поскольку размер штрафа существенно меньше стоимости полиса», — говорится в пояснительной записке к документу.

Депутаты петербургского заксобрания ссылаются на данные МВД и утверждают, что в 2021 году в 39 регионах России число водителей, которые управляют авто без полиса ОСАГО, выросло. В частности, это касается Москвы, Московской области, Башкирии, Краснодарского края, Татарстана и Пермского края.

Предложение парламентариев поддержали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там сообщили, что автомобилист вообще не имеет права, согласно ПДД, выезжать на дороги общего пользования без полиса ОСАГО, и подчеркнули, что санкции за отсутствие полиса ОСАГО не менялись почти 18 лет.

«Водители станут активно покупать страховку, если система ОСАГО будет кардинально реформирована. Идея с повышением штрафа точно не стимулирует такую реформу», — считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

С 1 октября в России изменились правила ОСАГО. Теперь страховые компании могут узнавать об изменении номера машины из автоматизированной системы без участия автомобилиста. Это упростит последним жизнь, поскольку оформлять полис ОСАГО нужно до регистрации автомобиля в ГИБДД, когда транспортному средству присваивается новый регистрационный знак. Также по новым правилам владелец полиса ОСАГО при продаже своего автомобиля обязан письменно уведомить об этом страховую компанию — раньше это было правом, а не обязанностью россиян.