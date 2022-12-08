Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:37, 8 декабря 2022Ценности

Брюки за 66 тысяч рублей лопнули на покупательнице при примерке

Брюки за 66 тысяч рублей лопнули на блогерше Валерии Липовецкой при примерке в магазине

Кадр: @VALERIA.LIPOVETSKY / TikTok

Блогерша Валерия Липовецкая осталась с лопнувшими штанами во время примерки в магазине. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,7 миллиона подписчиков.

Так, девушка попыталась надеть виниловые брюки стоимостью 1050 долларов (примерно 66 тысяч рублей), пока подруга снимала ее на камеру. Однако покупательница не смогла застегнуть расположенную сбоку молнию, а когда попробовала присесть, услышала звук рвущейся ткани данного предмета гардероба.

В комментариях под видео зрители поинтересовались, пришлось ли Липовецкой оплачивать испорченный товар. В свою очередь инфлюэнсерша пояснила, что представители магазина были довольно любезны и не потребовали возмещения ущерба. «Благодаря им [брюкам] я научилась не пытаться влезть в вещь меньшего размера», — подчеркнула блогерша.

В ноябре экс-сотрудница сети магазинов женского нижнего белья Victoria’s Secret Маккензи Маршалл назвала ошибку покупательниц при примерке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Россия и США обменялись заключенными Бутом и Грайнер
Экс-советник Трампа назвал обмен Бута капитуляцией
Уилан прокомментировал обмен Грайнер на Бута
Представитель Киркорова раскрыла состояние отца артиста
Названа причина пробки из судов у берегов Турции
В Подмосковье 60-летний педофил заманил 11-летнюю школьницу пиццей и похитил ее
Офицер раскрыл численность прибывающих на артемовское направление бойцов ВСУ
Блогер попытался устроиться в Balenciaga в БДСМ-костюме и разозлил руководство
У клещей обнаружили новый вирус
Россиянам назвали способы избавиться от сквозняка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.