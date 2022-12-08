Брюки за 66 тысяч рублей лопнули на покупательнице при примерке

Брюки за 66 тысяч рублей лопнули на блогерше Валерии Липовецкой при примерке в магазине

Блогерша Валерия Липовецкая осталась с лопнувшими штанами во время примерки в магазине. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,7 миллиона подписчиков.

Так, девушка попыталась надеть виниловые брюки стоимостью 1050 долларов (примерно 66 тысяч рублей), пока подруга снимала ее на камеру. Однако покупательница не смогла застегнуть расположенную сбоку молнию, а когда попробовала присесть, услышала звук рвущейся ткани данного предмета гардероба.

В комментариях под видео зрители поинтересовались, пришлось ли Липовецкой оплачивать испорченный товар. В свою очередь инфлюэнсерша пояснила, что представители магазина были довольно любезны и не потребовали возмещения ущерба. «Благодаря им [брюкам] я научилась не пытаться влезть в вещь меньшего размера», — подчеркнула блогерша.

В ноябре экс-сотрудница сети магазинов женского нижнего белья Victoria’s Secret Маккензи Маршалл назвала ошибку покупательниц при примерке.