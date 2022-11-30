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12:11, 30 ноября 2022Ценности

Бывшая сотрудница Victoria’s Secret назвала ошибку покупательниц при примерке

Экс-сотрудница Victoria's Secret Маршалл призвала девушек не обнажаться перед продавцами

Фото: Caleb Lucas / Unsplash

Экс-сотрудница сети магазинов женского нижнего белья Victoria’s Secret Маккензи Маршалл назвала ошибку покупательниц при примерке. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,7 миллиона подписчиков.

Инфлюэнсерша рассказала, что во время работы в бутике в ее задачи входил подбор правильного размера одежды для посетительниц. При этом юзерша отметила, что некоторые девушки заставляли продавцов чувствовать себя некомфортно, когда показывали им оголенную грудь. Маршалл призвала клиенток не снимать одежду перед сотрудниками торговых точек, поскольку в этом нет необходимости.

«Должна открыть вам маленький секрет: мы можем подобрать вам бюстгальтер, даже когда вы в одежде. Когда ты видела одну грудь, ты видела их все (...) Но покупательницы охотно обнажают свои бюсты», — пояснила бывший консультант.

В апреле сотрудница бутика Victoria’s Secret Сара Мартин раскрыла судьбу возвращенной покупателями одежды.

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Алина Гостева
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