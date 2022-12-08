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08:18, 9 декабря 2022Интернет и СМИ

Медсестра хосписа раскрыла распространенное действие людей перед смертью

Медсестра хосписа рассказала, что умирающие люди часто вытягивают руки вверх перед смертью

Медсестра хосписа Пенни Смит в ролике, опубликованном в TikTok, раскрыла распространенное действие людей перед смертью. Она рассказала, что умирающие люди часто вытягивают руки вверх, когда близки к уходу из жизни.

«Когда пациент хосписа начинает вытягивать руки вверх в воздухе, он начинает умирать», — написала медсестра. По ее словам, это распространенное действие людей перед самой смертью.

В комментариях под постом многие пользователи подтвердили слова специалистки. «Мой отец тоже умирал, держа руки на весу и разговаривая с моей бабушкой, которая умерла за месяц до него», — написал один из юзеров. «Моя бабушка умирала так и звала свою мать», — рассказала другая пользовательница. Один из комментаторов предположил, что люди, вероятно, чувствуют себя маленькими детьми, когда уходят из жизни.

Ранее другая сотрудница хосписа рассказала, с какими сожалениями умирающих людей она чаще всего встречается. По ее словам, пациенты признавались ей, что жалеют, что не ценили жизнь и здоровье и тратили слишком много энергии на незначительные вещи, работали всю жизнь и не проводили много времени с семьей.

Олег Давыдов
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