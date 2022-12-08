Порнозвезда дала совет неспособной испытывать феерические оргазмы женщине

Порнозвезда посоветовала не умеющей показывать свой оргазм женщине поговорить с партнером

Порнозвезда Джессика Стоя предложила поговорить с партнером женщине, не умеющей показывать свой оргазм. Неспособной испытывать феерические оргазмы читательнице она дала совет в колонке «Как делать это», которую ведет для журнала Slate в качестве секс-коуча.

По словам женщины, сексуальная жизнь всегда приносила ей удовольствие, и ее партнер на протяжении долгих лет ее удовлетворял. «Но я боюсь, что не всегда кончаю, а когда это происходит, признаки оргазма тихие, они глубоко внутри. Никаких криков, битья головой о стены спальни, у соседей люстры не качаются», — написала читательница, переживающая, что эта реакция — не та, которую ожидают мужчины. У порнозвезды она спросила, как можно показать мужчине свое удовольствие.

В своем ответе Стоя прежде всего посоветовала женщине поговорить со своим партнером. «Если вы об этом говорили, и партнер вас слышит и верит вам, прекрасно. Верьте ему, когда он говорит, что верит вам. Если секс вы не обсуждаете или обсуждаете бегло, самое время для того, чтобы делиться и слушать», — предложила порнозвезда.

Она также поделилась опытом съемок в фильмах для взрослых — по словам Джессики, ее часто просили быть потише во время изображения оргазмов. «Некоторые люди оргазмируют очень ярко, до такой степени, что других это тревожит, вызывает желание поддразнить, рассказать о том, как должен выглядеть, на их взгляд, нормальный секс», — рассказала Стоя, утверждая, что варианты нормы здесь бывают разными.

Ранее Джессика Стоя предложила жене, попросившей своего мужа заняться с ней сексом в строгом офисном костюме, извиниться перед ним. По ее словам, муж мог почувствовать себя сексуально объективируемым.