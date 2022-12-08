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12:57, 8 декабря 2022Наука и техника

Представлен проект ускорения космических кораблей

Frontiers in Space Technology: разработана концепция ускорения космических кораблей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

Команда ученых из Университета Макгилла и Фонда Tau Zero представила проект по ускорению космических кораблей на стадии взлета. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Space Technology.

Разработка предусматривает возможность создания и использования динамических парящих парусов для приведения в действие космического аппарата. Она вдохновлена природными механизмами полета птиц, которые могут пересекать воздушные массы, движущиеся с разной скоростью.

Применение этой концепции к космическим полетам предполагает создание транспортного средства, способного использовать ударную волну, возникающую в турбулентных зонах звездных ветров. Однако чтобы добраться до дальней точки, например, до края Солнечной системы, требуется другой вид энергии.

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Исследователи предполагают, что оптимальным решением будет направленная плазменно-волновая антенна. Синтез этих двух технологий поможет достигнуть дальних объектов, таких как Юпитер, за месяцы, а не за годы.

В ноябре отечественный космонавт Сергей Прокопьев в рамках испытаний на МКС напечатал деталь на 3D-принтере российского производства.

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Елена Апазиди
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